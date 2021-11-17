Чили проиграла Эквадору. Видаль на 14-й минуте получил красную карточку

Сборная Чили потерпела поражение от Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 0:2. Голы забили Первис Эступинан и Мойзес Кайседо.

Чилийцы в самом начале встречи остались в меньшинстве. Полузащитник Артуро Видаль получил красную карточку на 14-й минуте встречи за удар соперника ногой в лицо.

Эквадорцы с 23 очками идут на 3-м месте в таблице южноамериканского отбора, а чилийцы — на 6-м (16 очков).