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Чили проиграла Эквадору. Видаль на 14-й минуте получил красную карточку

05:13
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Сборная Чили потерпела поражение от Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 0:2. Голы забили Первис Эступинан и Мойзес Кайседо.

Чилийцы в самом начале встречи остались в меньшинстве. Полузащитник Артуро Видаль получил красную карточку на 14-й минуте встречи за удар соперника ногой в лицо.

Эквадорцы с 23 очками идут на 3-м месте в таблице южноамериканского отбора, а чилийцы — на 6-м (16 очков).

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Евгений Козинов все материалы автора
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