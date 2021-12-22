Черышев об ошибке Кудряшова в матче с Хорватией: «Писал ему, хотел поддержать. Такое может случиться с каждым»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, что поддержал защитника Федора Кудряшова после того, как сборная России уступила в матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:1) из-за его ошибки и не смогла напрямую выйти на мировое первенство.

— Смотрели матч с хорватами в Сплите, когда сами находились на больничном?

— Да, дома. Расстроился. Катар был так близко! А сейчас придется поработать, чтобы туда попасть.

— Как вам та злость, с которой люди набросились на Федора Кудряшова за автогол?

— Писал ему, хотел поддержать. Такое может случиться с каждым. Не вижу ни капли его вины в том моменте. Если бы Федор упал, схватился за ногу и нам все равно забили бы — соперник-то набегал! — критики оказалось бы еще больше. Считаю, что никаких претензий к Кудряшову не может быть. Мы все единое целое. Команда побеждает и терпит поражения вместе.

Сборная России заняла второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 и попала в стыковой турнир за право попасть на чемпионат мира. В полуфинале стыкового турнира российская команда встретится с Польшей.

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