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Черданцев: «Болельщики сборной России точно могут собираться в Катар. Болеть за Сербию»

Черданцев предложил болельщикам сборной России болеть за Сербию на ЧМ-2022
11:27
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Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал результаты матчей 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Болельщики сборной России точно могут собираться в Катар, — написал Черданцев в Twitter. — Болеть за Сербию. Сербы вчера суперигру выдали. А если есть вопрос, почему они могут, а мы нет, — посмотрите, в каких чемпионатах играют сербы. И счет нашей встречи годичной давности».

Сборная России проиграла Хорватии (0:1) и сыграет в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, а сборная Сербия победила Португалию (2:1) и вышла на турнир напрямую.

В ноябре 2020 года в матче Лиги наций Сербия одержала победу над Россией со счетом 5:0.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/cherdantsev/status/1460110409109757960?s=21

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты