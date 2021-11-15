Черданцев: «Болельщики сборной России точно могут собираться в Катар. Болеть за Сербию»

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал результаты матчей 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Болельщики сборной России точно могут собираться в Катар, — написал Черданцев в Twitter. — Болеть за Сербию. Сербы вчера суперигру выдали. А если есть вопрос, почему они могут, а мы нет, — посмотрите, в каких чемпионатах играют сербы. И счет нашей встречи годичной давности».

Сборная России проиграла Хорватии (0:1) и сыграет в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, а сборная Сербия победила Португалию (2:1) и вышла на турнир напрямую.

В ноябре 2020 года в матче Лиги наций Сербия одержала победу над Россией со счетом 5:0.