Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, насколько сказалось на команде отсутствие полузащитника Романа Зобнина. Он пропустил последние матчи отборочного турнира ЧМ-2022 из-за травмы.

«Мы не жалуемся, что у нас не было того или иного игрока, сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24». — Вы назвали Зобнина, но у нас еще и Баринова не было. Когда три матча подряд, то любой игрок определенного высокого уровня всегда важен.

Можно больше делать ротацию, хоть я и не люблю это слово, менять игроков, более свежих выпускать, в тактическом плане что-то менять. Баринов и Зобнин — игроки середины поля, но с разным функционалом. Любой игрок, который делает разницу, всегда важен. Зобнин — важный для нас игрок во всех отношениях».

Сборная России набрала шесть очков и занимает второе место в группе Н.