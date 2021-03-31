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Черчесов о старте отборочного турнира ЧМ-2022: «Хотели больше и могли больше»

17:09
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог стартовых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

«Хотели больше и могли больше, мы сами знаем это, — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24». —  Мы соперников изучаем. Если вернуться к игре с Мальтой, все отнеслись к ней легкомысленно, а мы серьезно готовились. Не понравилось, что мы не набрали 9 очков. Такая возможность у нас была. Что получилось? РПЛ пошла нам навстречу и сдвинула тур, это было большим подспорьем. Часто бывает, что в последнем туре игрок травмируется. На этот раз мы потеряли Зобнина. Был бы еще тур, могли бы еще пару игроков не досчитаться. Ни в одной игре мы не просели, в этом плане было сделано много. Но, к сожалению, не выиграли последний матч».

Сборная России набрала шесть очков и занимает второе место в своей группе.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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