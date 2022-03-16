Чехия или Швеция проведут товарищеский с победителем матча Уэльс — Австрия

Команда, которая проиграет в матче стыкового турнира квалификации ЧМ-2022 между сборными Швеции и Чехии, проведет товарищеский матч с победителем пары Уэльс — Австрия, сообщает пресс-служба национальной команды Чехии в Twitter. Встреча пройдет в июне.

Матч между шведами и чехами состоится 24 марта. В финале стыкового турнира победитель этой пары сыграет 29 марта против сборной Польши, которая автоматически прошла полуфинальную стадию после отстранения сборной России.

Встреча между командами Уэльса и Австрии также пройдет 24 марта. Ранее ФИФА перенесла второй полуфинальный матч Шотландия — Украина на июнь.