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Сегодня, 21:25

Чехия или Швеция проведут товарищеский с победителем матча Уэльс — Австрия

Иван Шитик
Корреспондент
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Команда, которая проиграет в матче стыкового турнира квалификации ЧМ-2022 между сборными Швеции и Чехии, проведет товарищеский матч с победителем пары Уэльс — Австрия, сообщает пресс-служба национальной команды Чехии в Twitter. Встреча пройдет в июне.

Матч между шведами и чехами состоится 24 марта. В финале стыкового турнира победитель этой пары сыграет 29 марта против сборной Польши, которая автоматически прошла полуфинальную стадию после отстранения сборной России.

Встреча между командами Уэльса и Австрии также пройдет 24 марта. Ранее ФИФА перенесла второй полуфинальный матч Шотландия — Украина на июнь.

Сборная Австрии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Сборная Чехии по футболу
Сборная Швеции по футболу
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