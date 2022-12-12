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12 декабря, 19:57

Лепехин: «Паредес за пять секунд сделал три подката. Вот это и есть агрессия, которая украшает футбол»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал выступление Деяна Ловрена и Леандро Паредеса на чемпионате мира в Катаре.

— Ловрен надежно и достойно играет на этом чемпионате мира. То, что Хорватия дошла до полуфинала, говорит о том, что это сбалансированная, крепкая команда без слабых мест. Если бы в середине играл один Модрич, а остальные так — для виду — таких результатов они не добились бы. Должны быть хорошие мастера на поле. И в центре обороны особенно — это очень важная позиция. Ловрен играет спокойно, без ляпов.

— Сдержит он Месси в полуфинале чемпионата мира?

— Я считаю, Месси невозможно удержать. Он, может, не так ярко играет, но эпизод, когда он с мячом, сразу превращается в остроту. Для него нет проблем одного-двоих обыграть, ударить, отдать передачу. В этом плане игрок — феноменальный. Хотя лет пять назад таких эпизодов у него было гораздо больше. Сейчас смотришь: два-три момента за тайм. Но эти моменты определяют результат.

— За Аргентину играет другой бывший игрок «Зенита» — Леандро Паредес. И выглядит как главный агрессор на этом Кубке мира.

— Ну, он в игре с Нидерландами заряжен был! Не считаю, что это плохо. Сейчас многим игрокам не хватает агрессии.

— Именно такой, когда одним движением сбиваешь игрока, а другим отправляешь мяч в сторону скамейки запасных соперника?

— Ну, это были эмоции в игре Аргентина — Нидерланды. Зато он входил в единоборства, не щадил себя, вокруг него земля горела. Был момент, когда Паредес за пять секунд сделал три подката. Вот это и есть агрессия, которая украшает футбол. Человек хочет «вырвать» мяч любыми способами. Если не получается на ногах, он катится, встает и снова катится. Этот эпизод для меня — показательный. Паредес понимал, зачем его выпустили, и делал все для того, чтобы осложнить голландцам подходы к воротам, — приводит слова Лепехтина «РБ Спорт».

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-paredes-za-pyat-sekund-sdelal-tri-podkata-e-to-i-est-agressiya-kotoroj-ne-hvataet/

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Константин Лепехин
Леандро Паредес
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Деян Ловрен
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