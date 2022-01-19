Йоп: «Россия — фаворит в матче с Польшей»

Бывший защитник «Москвы» Мариуш Йоп поделился мнением о предстоящем стыковом матче к чемпионату мира-2022, в котором сборная России сыграет с командой Польши.

«У нас есть большая звезда — Левандовски, — цитирует Йопа «Чемпионат». — Плюс еще несколько хороших игроков — Милик, Зелиньски, остальные. Мы можем забить любой команде. Но в то же время есть проблемы в защите. Я согласен с Войцехом, Россия — фаворит. В целом это команды похожего уровня, но преимущество России — домашняя арена».

Напомним, сборная России заняла второе место в группе H отборочного турнира чемпионата мира 2022 года и вышла в стыковой турнир за право отобраться на мировое первенство. В полуфинале турнира Россия сыграет с Польшей. В случае победы подопечные Карпина разыграют путевку на чемпионат мира с победителем игры Швеция — Чехия.