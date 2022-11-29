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Сегодня, 12:25

Таффарел о победе Бразилии над Швейцарией на ЧМ-2022: «Пусть гол пришел от Каземиро, но это того стоило»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Каземиро.
Фото Global Look Press

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Клаудио Таффарел прокомментировал «СЭ» победу команды над Швейцарией (1:0) в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

«Тяжелая победа, соперник, который очень хорошо умеет закрывать игроков, нейтрализовал нашу атакующую мощь настолько, что гол пришел от одного из наших полузащитников, Каземиро. Но это того стоило. Чемпионат мира таков, каждый матч отличается от другого, у всех разные футбольные школы, сейчас мы будем играть с африканской школой, которая очень сильна», — сказал Таффарел «СЭ».

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Бразильцы вместе с Францией и Португалией досрочно обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

В третьем туре групповой стадии сборная Бразилии встретится с Камеруном. Матч состоится 2 декабря.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Клаудио Таффарел
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