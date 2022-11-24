Рауль Рианчо: «Если Испания продолжит в том же духе, то будет претендовать на чемпионство»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре сборной Испании на ЧМ-2022.

23 ноября в первом матче группового этапа испанцы обыграли Коста-Рику со счетом 7:0.

«Сборная Испании показала отличную игру в первом матче чемпионата мира. Было видно, что команда отлично готова к мундиалю. Ожидания хорошие, но пока слишком рано предсказывать будущее. Испании надо продолжать выигрывать и показывать современный яркий футбол. Если сборная Испании продолжит в том же духе, то она будет претендовать на чемпионство», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Сборная Испании в группе Е занимает первое место. Следующий матч команда проведет 27 ноября против Германии.