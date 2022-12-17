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Сегодня, 13:06

Газзаев раскритиковал вылетевших с ЧМ фаворитов: «Немцы уделяли много времени вопросам ЛГБТ, бразильцы —танцам»

Газзаев раскритиковал сборные Германии и Бразилии после вылета из ЧМ-2022
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной Хорватии и Марокко за третье место на чемпионате мира в Катаре.

«Я бы не говорил, что хорваты — явные лидеры. Команды, которые дошли до полуфинала ЧМ, имеют равные шансы на победу. Да, можно говорить, что на их успех повлияли какие-то причины. Например, немцы уделяли много времени вопросам ЛГБТ, чем футболу, бразильцы — танцам

испанцы увлекались контролям мяча, португальцы — внутренними разборками, англичанам просто не повезло. Можно много говорить, но команды, которые будут бороться за 3 место и в финале, заслужили этого. Давайте не будем прогнозировать. Сборная Хорватии и Марокко достойны третьего места», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч Хорватия — Марокко пройдет 17 декабря на стадионе «Халифа», начало — в 18:00 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия
Марокко

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Валерий Газзаев
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