Штоффельсхаус о немецком характере: «Все берут пример с Неймара и Мбаппе»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поделился мнением о причинах вылета сборной Германии с ЧМ-2022.

— Раньше много говорилось о знаменитом немецком духе.

— Согласен, это преимущество мы тоже немного утратили. Молодежь берет пример со звезд — Неймара, Мбаппе. При этом немного забывая о том, чем славились предыдущие поколения немецкой сборной, заточенные на достижение результата, а не на внешние эффекты. То, о чем я говорил вначале, — играли хорошо, но не хватило голов. И об этом же говорил Швайнштайгер после окончания матча: «Не хватило желания, воли, жажды победы».

Германия заняла третье место в группе Е с 4 очками в 3 матчах. Немцы уступили ставшей второй Испании по разности забитых и пропущенных мячей.