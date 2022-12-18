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Камоцци — о финале ЧМ: «Великолепный матч! Я очень рад за сборную Аргентины»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре над Францией (3:3, по пенальти — 4:2).

«Великолепный матч! Я очень рад за сборную Аргентины. Для меня лучший игрок матча — Месси. Но Ди Мария и де Пауль тоже сделали великолепную работу в этом матче», — сказал Камоцци «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Франко Камоцци
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