Камоцци — о финале ЧМ: «Великолепный матч! Я очень рад за сборную Аргентины»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре над Францией (3:3, по пенальти — 4:2).

«Великолепный матч! Я очень рад за сборную Аргентины. Для меня лучший игрок матча — Месси. Но Ди Мария и де Пауль тоже сделали великолепную работу в этом матче», — сказал Камоцци «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.