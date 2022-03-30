Червиченко считает, что победа сборной Польши над Швецией и выход на ЧМ «с привкусом»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова полузащитника сборной Польши Гжегожа Крыховяка после победы в квалификации ЧМ-2022 над Швецией (2:0).

Ранее в интервью Superexpress Sport 32-летний футболист заявил, что сборная Польши заслужила выйти на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Им кажется, что они заслужили выход на чемпионат мира. Я думаю, что эта победа с неким привкусом. Шведы тоже говорили, что справедливости не получилось. Поляки провели на один матч меньше. Соответственно, имели преимущество и выгоду. Все, как на Западе», — сказал Червиченко «СЭ».

29 марта сборная Польши победила Швецию благодаря голам Роберта Левандовски (с пенальти) и Петра Зелиньски. Поляки вышли в финальную часть ЧМ-2022, сыграв только один стыковой матч. 24 марта они должны были играть в полуфинале стыкового турнира со сборной России, однако команда Валерия Карпина была отстранена от турнира по политическим причинам.