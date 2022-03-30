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Сегодня, 11:52

«Эта победа с неким привкусом. Все как на западе». Червиченко — о словах Крыховяка про выход на ЧМ

Червиченко считает, что победа сборной Польши над Швецией и выход на ЧМ «с привкусом»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной Польши.
Фото Reuters

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова полузащитника сборной Польши Гжегожа Крыховяка после победы в квалификации ЧМ-2022 над Швецией (2:0).

Ранее в интервью Superexpress Sport 32-летний футболист заявил, что сборная Польши заслужила выйти на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Им кажется, что они заслужили выход на чемпионат мира. Я думаю, что эта победа с неким привкусом. Шведы тоже говорили, что справедливости не получилось. Поляки провели на один матч меньше. Соответственно, имели преимущество и выгоду. Все, как на Западе», — сказал Червиченко «СЭ».

29 марта сборная Польши победила Швецию благодаря голам Роберта Левандовски (с пенальти) и Петра Зелиньски. Поляки вышли в финальную часть ЧМ-2022, сыграв только один стыковой матч. 24 марта они должны были играть в полуфинале стыкового турнира со сборной России, однако команда Валерия Карпина была отстранена от турнира по политическим причинам.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
2:0
Швеция
Голы
Левандовски, 49 (1:0), Зелиньски, 73 (2:0)
Польша
Щенсны Кэш Беднарек Глик Берешиньски Гуральски (Крыховяк, 46) Модер Белик Шиманьски Зелиньски (Букса, 89) Левандовски
Швеция
Ульсен Крафт Линделеф Даниэльсон (Ибрагимович, 80) Аугустинссон Форсберг Ольссон (Карлссон, 81, Сванберг, 67) Кулушевски Куайзон (Эланга, 68) Исак
Предупреждения
Гуральски 38’, Модер 52’, Левандовски 77’, Белик 81’  -  Исак 81’, Кулушевски 90+2’
Судьи
Орсато (Италия)
Гжегож Крыховяк
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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