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Сегодня, 20:12

Бесчастных — об уходе из «Спартака»: «Я стал не нужен и мне пришлось уйти»

Бесчастных рассказал об причинах своего ухода из «Спартака»
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Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных вспомнил свой уход из московского клуба.

— После вашего ухода в Спартаке началась слишком частая смена тренеров. Может ли команда приспосабливаться каждый раз к новому тренеру и играть успешно?

— Бывали разные случаи, — сказал Бесчастных на мероприятии, посвященном празднованию столетия клуба. — Если тренер пропагандирует ту игру, которую любят футболисты, то можно быстро найти общий язык. После нас и не было в Спартаке такого уровня футболистов.

— Если бы я всю жизнь играл в Спартаке, мне бы совесть не позволила перейти в Динамо.

— Тебе бы совесть не позволила, а семью как бы ты кормил? И я тогда не в Динамо уходил. Если тебе в Спартаке говорят, что ты нахрен не нужен, то что делать? Я тогда руководствовался тем, что наконец-то смогу играть в команде, которая в Москве, что я буду дома. Я стал не нужен в Спартаке, и мне пришлось уйти.

Владимир Бесчастных
ФК Спартак (Москва)
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