Тевес: «Был бы очень рад, если бы Месси выиграл чемпионат мира в Катаре»

Тевес хочет, чтобы Месси выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре. Он хочет, чтобы форвард Лионель Месси стал победителем предстоящего турнира.

«Я был бы очень рад, если бы Месси выиграл чемпионат мира в Катаре, — приводит слова Тевеса TyC Sports. — Я вижу очень сплоченную команду. Они вместе ездят в отпуск, и это необычно. У сборной Аргентины хорошие шансы выиграть трофей».

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.