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Сегодня, 20:14

Тевес: «Был бы очень рад, если бы Месси выиграл чемпионат мира в Катаре»

Тевес хочет, чтобы Месси выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре. Он хочет, чтобы форвард Лионель Месси стал победителем предстоящего турнира.

«Я был бы очень рад, если бы Месси выиграл чемпионат мира в Катаре, — приводит слова Тевеса TyC Sports. — Я вижу очень сплоченную команду. Они вместе ездят в отпуск, и это необычно. У сборной Аргентины хорошие шансы выиграть трофей».

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Источник: https://twitter.com/TyCSports/status/1544361872715022337
Карлос Тевес
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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