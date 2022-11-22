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Сегодня, 10:58

Булыкин назвал сборные, за которые будет переживать на ЧМ-2022 в Катаре

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, за кого будет переживать на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

«У меня много знакомых из Бельгии и Нидерландов. Я играл в этих странах, поэтому буду внимательно следить и переживать за эти сборные. Плюс сборные Аргентины и Бразилии интересные, но за ними буду просто следить», — сказал Булыкин «СЭ».

Чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Турнир проходит в Катаре.

Дмитрий Булыкин
Чемпионат мира по футболу 2022
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