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Экс-игрок сборной Франции: «Месси вписал свое имя в историю, а Мбаппе стал его преемником»

Марле оценил зрелищность финала ЧМ-2022 в Катаре
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Франции Стив Марле в комментарии для «СЭ» оценил зрелищность финала чемпионата мира в Катаре против Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).

«Если посмотреть на результаты финала, то Франция все время отставала и только оборонялась.
Месси вписал свое имя в историю этим титулом, а Мбаппе, сделавший хет-трик в финале, стал его достойным преемником. Этот финал останется одним из самых красивых в современном футболе», — сказал Марле «СЭ».

Сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира 36 лет. Ранее аргентинцы одерживали победу на этом турнире в 1978 и 1986 годах. При этом бело-голубые шесть раз играли в финалах мирового первенства.

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