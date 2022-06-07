Ребров объяснил, почему «Спартак» отдал Свинова в аренду в «Факел»

Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров рассказал, почему клуб отдал вратаря Илью Свинова в аренду в «Факел».

— Свинов пришел из «Факела» и снова туда вернулся. За «Спартак» дебютировать не получилось. В чем вы видите причину?

— Во-первых, все говорят, что Ребров купил, — сказал Ребров на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака». — В первую очередь, его купил «Спартак», но понятно, что я выбирал, и не собираюсь от этого отказываться. Мне кажется, в принципе, логично. Если бы это не было в «Спартаке», то никто бы внимания на это и не обратил. Если бы травма какая-то, то да, появился бы хоть какой-то шанс. Но сейчас уже «Факел» не в ФНЛ, а в Премьер-Лиге. Естественно, теперь этот вариант для всех интересен.

— Сезон закончился. Будут ли оставаться, уезжать иностранцы? Какая ситуация в «Спартаке»?

— Там не надо было уговаривать. То есть мы просто собрались и решили остаться.

Свинов уже выступал за воронежский клуб, из которого в январе 2022 года перешел в «Спартак». В сезоне-2021/22 россиянин не провел ни одного матча за основную команду красно-белых. Вратарь трижды сыграл за «Спартак-2» и пропустил 6 голов.

«Факел» занял второе место в ФНЛ по итогам прошлого сезона, в сезоне-2022/23 команда будет выступать в РПЛ.