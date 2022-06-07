Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:58

Ребров объяснил, почему «Спартак» отдал Свинова в аренду в «Факел»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров рассказал, почему клуб отдал вратаря Илью Свинова в аренду в «Факел».

— Свинов пришел из «Факела» и снова туда вернулся. За «Спартак» дебютировать не получилось. В чем вы видите причину?

— Во-первых, все говорят, что Ребров купил, — сказал Ребров на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака». — В первую очередь, его купил «Спартак», но понятно, что я выбирал, и не собираюсь от этого отказываться. Мне кажется, в принципе, логично. Если бы это не было в «Спартаке», то никто бы внимания на это и не обратил. Если бы травма какая-то, то да, появился бы хоть какой-то шанс. Но сейчас уже «Факел» не в ФНЛ, а в Премьер-Лиге. Естественно, теперь этот вариант для всех интересен.

— Сезон закончился. Будут ли оставаться, уезжать иностранцы? Какая ситуация в «Спартаке»?

— Там не надо было уговаривать. То есть мы просто собрались и решили остаться.

Свинов уже выступал за воронежский клуб, из которого в январе 2022 года перешел в «Спартак». В сезоне-2021/22 россиянин не провел ни одного матча за основную команду красно-белых. Вратарь трижды сыграл за «Спартак-2» и пропустил 6 голов.

«Факел» занял второе место в ФНЛ по итогам прошлого сезона, в сезоне-2022/23 команда будет выступать в РПЛ.

Артем Ребров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Новый возрастной ценз: что теперь ждет российское фигурное катание?
Оживший Ничушкин, «сухие» победы, защитник-бомбардир. Путь «Колорадо» до финала Кубка Стэнли – настоящее кино
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Почему Суперкубок «Зенит» — «Спартак» в Петербурге — оптимальное решение здесь и сейчас. Колонка Казакова
Агент: «Локомотив» выкупил Фассона у «Атлетико Паранаэнсе»
Артем Ребров рассказал, как чувствует себя в должности технического координатора «Спартака»
Газизов о провале «Уфы»: «В марте Хачатурянц сказал нам: вылета не будет»
Губерниев: «Даже я могу возглавить «Спартак»
Бывшая жена Мамаева сообщила, что футболисту запретили выезжать из РФ за неуплату алиментов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрофанов — о словах Газизова: «Переживания понятны, но он предпочитает помнить только то, что хочет помнить»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости