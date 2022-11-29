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Нигматуллин: «Бразилия — виртуозная команда, она является одним из фаворитов ЧМ-2022»

Мария Гусева
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру национальной команды Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре.

«Бразилия традиционно сильна в любом составе. Неймар — один из лучших игроков мира, его потеря будет ощущаться, когда будет более серьезная проверка. Пока бразильцы играли с командами уровнем ниже. Бразилия — виртуозная команда, обладающая неординарными футболистами в каждой линии, поэтому она является одним из фаворитов турнира, — цитирует Metaratings Нигматуллина. — Проблема Бразилии в том, что это команда настроения. Если настроение будет подобающим, то остановить их будет сложно. Но если бразильцам попадется серьезная команда, которой есть, что противопоставить виртуозам футбола, то им будет непросто. Так Бразилию чаще всего и останавливали».

Сборная Бразилии лидирует в группе G с 6 очками в 2 матчах. Команда досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022.

Источник: Metaratings.ru
Руслан Нигматуллин
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Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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