«Сегодня «спорт вне политики» — нереальный лозунг. Она просто влезла туда и всем рулит». Мнение Евгения Ловчева

Известный советский футболист, ветеран сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу отстранения нашей национальной команды от стыковых матчей ЧМ-2022 и попыток международной изоляции российского спорта в целом.

— Хотелось бы, чтобы спорт оставался вне политики, — говорит Ловчев. — Сейчас же просто удивительные вещи происходят.

Когда ФИФА публикует пресс-релиз о том, что исключает нашу сборную из отборочного турнира ЧМ, потому что три команды отказались играть с Россией... Раньше было так: не вышел на поле — тебе поражение засчитали. А здесь его присудили нам. Сегодня «спорт вне политики» — нереальный лозунг, потому что она просто влезла туда и всем рулит. Однозначно.

— Мы же говорим не только об атлетах — вообще об спортивной индустрии, об интересах болельщиков, в том числе, — продолжает Ловчев. — Понимаете, если отстраняют наши федерации и спортсменов, то это делают политики, которые находятся в международных инстанциях. Президент МОК Томас Бах порекомендовал это сделать всем. Он не мог сказать «отстраняем» — порекомендовал. Но все одобряют.

Но есть и обратные примеры. Один — теннис, где наши Медведев, Рублев, Хачанов и другие продолжают выступления, пусть и под нейтральным флагом. Это некий бизнес-проект, люди зарабатывают деньги. И неважно, что там МОК скажет. Точно такая же история в НХЛ, где играют наши Овечкин, Малкин и вообще множество россиян. Лига тоже не обращает внимание на давление — это опять же бизнес, прибыль. Поэтому накат идет только от разных международных федераций.

— Конечно, правильно бороться за свои права. Надо идти до конца юридическим путем. Но еще раз напомню: когда РФС подал апелляции в CAS на решения ФИФА и УЕФА о временном отстранении российских коллективов от соревнований под эгидами этих двух организаций, из Лозанны ответили, мол, с вами не захотели встречаться три сборные, — это с точки зрения спортивных законов выглядит не только смешно, а постыдно. Эти люди и суды полностью себя дискредитировали в наших глазах, открыв ящик Пандоры. А все потому, что им Россия не мила, и они исключили ее из всех спортивных соревнований. А если завтра не мила будет Индия, а послезавтра — например, Германия? А ведь если подобное уже один раз прошло, то где гарантия, что это не повторится? Вот, пожалуй, самое главное их «достижение» — просто испоганили спорт, — заключил Ловчев.