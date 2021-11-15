Бускетс оценил игру сборной Испании в победном матче против Швеции

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс высказался о победе команды в матче отбора к ЧМ-2022 против Швеции (1:0). Благодаря этой победе испанцы заняли 1-е место в своей группе и завоевали прямую путевку на турнир.

«Рад за каждого футболиста сборной Испании. Счастлив, что мы вышли на ЧМ. Мы работаем как команда и делаем это хорошо. К сожалению, иногда мы не достигаем тех результатов, которые заслуживаем. Те, кто верил в нас, помогли нам достичь цели», — цитирует Бускетса Marca.

Испанцы набрали 19 очков, выиграли группу В и вышли на чемпионат мира-2022. У Швеции 15 очков и второе место. Шведы поборются за выход на ЧМ в стыковых матчах.