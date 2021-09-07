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Булыкин: «Я бы не ждал опасности от Мальты»

17:19
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против команды Мальты.

«Когда кто-то из лидеров выпадает, это, конечно, сказывается. Но могут выйти запасные, которые себя хорошо проявят. И учитывая то, что в национальной команде собраны лучшие футболисты страны, они способны качественно заменить основу и хорошо себя проявить на фоне Мальты.

Я бы не ждал опасности от Мальты. Ждал бы быстрого первого гола России, чтобы смотреть и наслаждаться ее игрой. А сейчас, в современном футболе, играть умеют все. Но всё же уровень ближайшего соперника не такой высокий, чтобы переживать за результат.

Из-за травмированных игроков будет ротация, но несущественная по сравнению с матчем на Кипре. И мы увидим впереди нападающих, которые реализуют свои моменты. Я имею в виду Смолова», — сказал Булыкин в интервью «Известиям».

Начало матча отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта — 21.45 (мск). Трансляция на РЕН ТВ стартует в 21.35.

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Иван Шитик все материалы автора

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