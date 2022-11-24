Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

24 ноября, 23:55

Дубль Ришарлисона принес Бразилии победу над Сербией на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ришарлисон.
Фото AFP

Сборная Бразилии со счетом 2:0 победила команду Сербии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Победу бразильской команде принес дубль нападающего Ришарлисона. Он забил оба своих гола во втором тайме.

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.

Чемпионат мира. Группа G
24 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Бразилия
2:0
Сербия
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Ришарлисон
7
50
Читайте также
Футболист Ондуа с российским паспортом сыграл на ЧМ-2022 за сборную Камеруна
Криштиану снова зажег на ЧМ: расплакался во время гимна и установил великий рекорд
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Неймар получил травму в матче с Сербией. Он хромал по пути в раздевалку
ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 25 ноября
«Зенит» сравнил ситуацию в концовке матча Португалия — Гана с голом Аршавина Левенцу
Юран: «Не уверен, что Германия выйдет из группы»
В первом туре группового этапа ЧМ-2022 не было показано ни одной красной карточки впервые с 1986 года
Гол Ришарлисона — шедевр в золотую коллекцию. Сербы держались час, но не остановили бразильских волшебников
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник Камеруна Ангисса — о поражении от Швейцарии: «Я разочарован. Это незаслуженно»

Нападающий Ганы Айю: «Мы боролись изо всех сил, но пенальти изменил ход матча»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости