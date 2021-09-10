Бразилия переиграла Перу и продлила победную серию в отборе ЧМ-2022

Сборная Бразилии выиграла у Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Голами отметились Эвертон Рибейру и Неймар.

Таким образом, бразильцы выиграли все 9 матчей в отборчной группе Южной Америки.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Бразилия — Перу — 2:0 (2:0)

Голы: Эвертон Рибейру, 15 (1:0). Неймар, 40 (2:0).