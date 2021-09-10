Бразилия переиграла Перу и продлила победную серию в отборе ЧМ-2022
05:28
Сборная Бразилии выиграла у Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Голами отметились Эвертон Рибейру и Неймар.
Таким образом, бразильцы выиграли все 9 матчей в отборчной группе Южной Америки.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Южная Америка
Бразилия — Перу — 2:0 (2:0)
Голы: Эвертон Рибейру, 15 (1:0). Неймар, 40 (2:0).
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