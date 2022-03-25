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Сегодня, 04:26

Бразилия забила 4 безответных гола Чили

Бразилия разгромила Чили в отборе ЧМ-2022
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
25 марта. Бразилия — Чили — 4:0.
Фото Twitter

Сборная Бразилии разгромила команду Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 4:0. Игра прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

В конце первого тайма Неймар реализовал пенальти, а также гол с игры забил Винисиус Жуниор. После перерыва Коутинью, вышедший на замену, забил с одиннадцатиметрового. В концовке голом отметился Ришарлисон.

Бразильцы лидируют в турнирной таблице и уже гарантировали себе участие в ЧМ-2022. Чилийцы идут на 7-й строчке и сохраняют шансы на попадание в стыки.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
25 мар, 02:30. Maracana (Рио-де-Жанейро)
Бразилия
4:0
Чили
Голы
Неймар, 44 (1:0), Винисиус Жуниор, 45 (2:0), Коутинью, 72 (3:0), Ришарлисон, 90 (4:0)
Бразилия
Алиссон Арана Тиагу Силва Маркиньюс Данилу Каземиру (Гимарайнс, 82) Лукас Пакета (Коутинью, 63) Фред (Фабинью, 82) Винисиус Жуниор (Мартинелли, 75) Неймар Антони (Ришарлисон, 75)
Чили
Браво Суасо Роко (Монтесинос, 46) Диас Медель Исла Видаль Баэса (Ronnie Alan Fernandez, 61) Арангис (Павес, 77) Варгас (Менесес, 76) Санчес
Предупреждения
Лукас Пакета 21’, Каземиру 60’, Неймар 62’, Винисиус Жуниор 71’  -  Диас 62’, Браво 69’, Медель 71’
Судьи
Эррера (Аргентина)

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Чили по футболу
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