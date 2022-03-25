Бразилия забила 4 безответных гола Чили

Сборная Бразилии разгромила команду Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 4:0. Игра прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

В конце первого тайма Неймар реализовал пенальти, а также гол с игры забил Винисиус Жуниор. После перерыва Коутинью, вышедший на замену, забил с одиннадцатиметрового. В концовке голом отметился Ришарлисон.

Бразильцы лидируют в турнирной таблице и уже гарантировали себе участие в ЧМ-2022. Чилийцы идут на 7-й строчке и сохраняют шансы на попадание в стыки.