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Экс-тренер сборной Хорватии о матче с Россией: «Разница в классе была пугающей, будто играли «МЮ» и «Братство» из Травника»

Бывший тренер сборной Хорватии сравнил команду России с командой из подэлитного дивизиона Боснии
17:49
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Бывший главный тренер сборной Хорватии Мирослав Блажевич прокомментировал победу над национальной командой России (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
14 нояб, 17:00. Poljud (Сплит)
Хорватия
1:0
Россия
Голы
Кудряшов, 81 (1:0)
Хорватия
Грбич Ловрен Соса Гвардиол Юранович (Брекало, 76 ) Перишич Модрич Брозович Влашич (Петкович, 58 ) Пашалич (Ливая, 75 ) Крамарич (Станишич, 86 )
Россия
Сафонов Дивеев Караваев Кудряшов Джикия Баринов Фомин (Глебов, 80) Бакаев (Мостовой, 78) Головин (Чистяков, 56) Ионов (Зобнин, 57) Смолов (Заболотный, 57)
Предупреждения
Ливая 90, Грбич 90  -  Головин 51, Смолов 55
Судьи
Данни Маккели Хессел Стегстра Ян де Врис
ВАР
ван Руперти

«Представьте, я, опытный тренер, дрожал, как 18-летний парень, — приводит слова Блаженовича Jutarnji.hr. — Хоть команда России и была хорошо организована в защите, я не верил, что они выдержат. Мы смогли увидеть голкипера Сафонова во всей красе. Думаю, в России после игры в Сплите напишут, что он новый Лев Яшин. Матвей играл впечатляюще».

По мнению тренера, к игрокам хорватской сборной не придраться.

«Разница в классе была пугающей, будто играли «Манчестер Юнайтед» и «Братство» из Травника. Я горжусь Златко Даличем. Он блестяще настроил игроков на матч. Для учителя нет большего удовлетворения, чем лицезреть, как ученик превосходит его», — сказал он.

По итогам отборочного турнира Хорватии вышла на чемпионате мира с первого места в группе H. Россия заняла второе место и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в турнире.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Дополнительная информация:

https://www.jutarnji.hr/life/zivotne-price/ciri-se-rak-prosirio-na-kosti-pomirio-sam-se-sa-situacijom-zelim-samo-umrijeti-bez-bolova-15120901?__cf_chl_jschl_tk__=haLWnSycbZlLRb5hi35TtiZpGZlpo3jbfONwAHOFbPE-1637074421-0-gaNycGzNB-U

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