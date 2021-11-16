Экс-тренер сборной Хорватии о матче с Россией: «Разница в классе была пугающей, будто играли «МЮ» и «Братство» из Травника»

Бывший главный тренер сборной Хорватии Мирослав Блажевич прокомментировал победу над национальной командой России (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Представьте, я, опытный тренер, дрожал, как 18-летний парень, — приводит слова Блаженовича Jutarnji.hr. — Хоть команда России и была хорошо организована в защите, я не верил, что они выдержат. Мы смогли увидеть голкипера Сафонова во всей красе. Думаю, в России после игры в Сплите напишут, что он новый Лев Яшин. Матвей играл впечатляюще».

По мнению тренера, к игрокам хорватской сборной не придраться.

«Разница в классе была пугающей, будто играли «Манчестер Юнайтед» и «Братство» из Травника. Я горжусь Златко Даличем. Он блестяще настроил игроков на матч. Для учителя нет большего удовлетворения, чем лицезреть, как ученик превосходит его», — сказал он.

По итогам отборочного турнира Хорватии вышла на чемпионате мира с первого места в группе H. Россия заняла второе место и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в турнире.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.