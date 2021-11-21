Билялетдинов считает, что Карпин останется в сборной России
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на заявление главного тренера национальной команды Валерия Карпина о возможном уходе со своего поста.
«Заявления о возможной отставке были скорее на эмоциях. Мы все расстроились после поражения в Сплите. Даже больше не за результат, а за игру. Ещё передумает. Уверен, с ним ещё всё обсудят и он доведёт дело до конца», — приводит RT слова Билялетдинова.
Из-за поражения от Хорватии (0:1) российская команда опустилась на второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 и примет участие в стыковых матчах. После матча Карпин заявил, что не уверен в том, что будет руководить сборной в стыковых играх.
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Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/930315-bilyaletdinov-karpin-sbornaya
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