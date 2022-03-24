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«Я сосредоточен только на игре с Австрией и на квалификации». Бэйл — о стыковом матче к ЧМ против Австрии

Бэйл думает только о стыковом матче к ЧМ-2022 против Австрии
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Нападающий сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился мнением о предстоящем стыковом матче к чемпионату мира-2022 против Австрии. Лучший бомбардир в истории сборной Уэльса (36 голов) признался, что готовился к матчу в течение нескольких месяцев.

«Честно говоря, кроме завтрашней игры, нас больше ничего не волнует. Все внимание сосредоточено на ней. Все, что нужно, — это не отвлекаться и думать о будущем. Мы знаем, что игра будет трудной, и мы с нетерпением ждем ее. Я сосредоточен только на игре с Австрией и на квалификации. Это требует от меня всего внимания и всей подготовки за несколько месяцев», — рассказал Бэйл Sky Sports News.

Сборная Уэльса сыграет со сборной Австрии 24 марта. Победитель этой пары встретится с победителем пары Шотландия — Украина.

Гарет Бэйл
Сборная Австрии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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