Бернарду Силва: «Роналду все еще может играть на топ-уровне»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал будущее партнера по национальной команде Криштиану Роналду. 22 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении контракта с Роналду после скандального интервью футболиста.

«То, что произошло — это его решение и решение тех, с кем у него был контракт. Я думаю, что Роналду все еще может играть на топ-уровне. Все зависит от того, чего он хочет. Я не знаю, чего он хочет от своей жизни. Он должен поговорить с семьей и решить сам, верно? Я поддержу любое его решение. Он мой партнер по сборной Португалии — если он счастлив, мы счастливы», — заявил Силва журналистам после матча с Ганой.

В первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 португальцы одержали победу над сборной Ганы (3:2). 37-летний Роналду забил гол с пенальти, тем самым побив рекорд Лионеля Месси и повторив достижение Марадоны по количеству голов на мировых первенствах.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Португалии играет в группе H с Южной Кореей, Ганой и Уругваем. Следующий матч команды пройдет 28 ноября против сборной Уругвая (22.00 мск).