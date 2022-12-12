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Сегодня, 11:12

«Бавария» не обсуждает трансфер Ливаковича на фоне травмы Нойера

Руслан Минаев
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«Бавария» не обсуждает трансфер вратаря загребского «Динамо» и сборной Хорватии Доминика Ливаковича, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк на своей странице в Twitter.

Ранее об интересе мюнхенцев информировал инсайдер Николо Скира. Основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сломал ногу и выбыл до конца этого сезона.

27-летний Ливакович сыграл 28 матчей за «Динамо» в сезоне-2022/2023, в которых пропустил 35 мячей и четыре раза сыграл на ноль.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре Ливакович провел пять матчей, в которых пропустил три гола, дважды оставляя свои ворота сухими.

Сборная Хорватии с Ливаковичем выиграла две серии пенальти в плей-офф ЧМ-2022.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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