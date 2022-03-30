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Сегодня, 17:28

Балотелли: «Обо мне вспоминают, только тогда, когда Италия проигрывает»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий турецкого «Адана Демирспора» Марио Балотелли отреагировал на результаты отборочных матчей ЧМ-2022, в результате которых сборная Италии не смогла попасть на турнир в Катаре.

«Обидно, что меня не вызвали в национальную команду. Но сам чемпионат мира пройдет в декабре, и я мог быть частью той команды. Очень неприятно осознавать, что сборной Италии не будет на чемпионате мира.

Обо мне вспоминают, только тогда, когда Италия проигрывает. Только тогда начинают говорить, что я, может быть, был нужен. Сейчас просто так говорить. Но перед игрой обо мне никто не думал", — приводит слова Балотелли La Gazzetta dello Sport.

Италия проиграла Северной Македонии в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 (0:1).

Команда Роберто Манчини, таким образом, не сыграет в финальной части чемпионата мира, который в конце этого года пройдет в Катаре.

Марио Балотелли
Сборная Италии по футболу
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