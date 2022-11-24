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Азар о жесте немцев перед матчем с Японией: «А потом они проиграли. Лучше бы не делали этого»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футболисты сборной Германии закрывают рты на командном фото перед матчем с Японией.
Фото Reuters

Бельгийский полузащитник Эден Азар высказался о жесте игроков сборной Германии перед матчем группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против Японии (1:2).

«Жест Германии? Ага, а потом они проиграли. Лучше бы не делали это и победили. Мы здесь для того, чтобы играть в футбол. Я не собираюсь участвовать в политических акциях, этим должны заниматься другие люди. Мы хотим концентрироваться на футболе», — заявил хавбек на послематчевом интервью.

Немецкие игроки закрыли рты на командном фото перед началом игры в знак протеста на использование капитанских повязок OneLove, которые направлены на поддержку ЛГБТ.

В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.

Чемпионат мира-2022 в Катаре завершится 18 декабря. Сборная Германии играет в группе Е и уступила в стартовом матче на ЧМ-2022 японцам (2:1). Немцам предстоит сыграть с сборными Испании и Коста-Рики. Ближайший матч — против испанцев пройдет 27 ноября (22.00 мск).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Эден Азар
Чемпионат мира по футболу
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