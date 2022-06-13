Сборная Австралии победила Перу в серии пенальти и пробилась на ЧМ-2022

Сборная Австралии 13 июня встречалась в Катаре с Перу в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022. Представитель азиатской конфедерации сыграл с пятой командой квалификации КОНМЕБОЛ.

В основное и дополнительное время команды так и не смогли порадовать зрителей забитыми мячами — 0:0.

Австралийцы в самой концовке дополнительного времени, уже перед серией пенальти пошли на замену вратаря. Причем вышедший на замену Эндрю Редмэйн оригинально вел себя во время серии пенальти, постоянно танцуя и перемещаясь по линии ворот.

В итоге, Австралия вырвала победу в серии пенальти — 5:4.

Теперь Австралия примет участие в финальном турнире ЧМ в группе D вместе с Данией, Францией и Тунисом.

Таким образом, осталось определить последнего участника ЧМ-2022. Финальную путевку в последнем стыковом матче будут оспаривать Коста-Рика и Новая Зеландия. Их матч пройдет 14 июня.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.