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13 июня, 23:56

Сборная Австралии победила Перу в серии пенальти и пробилась на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
13 июня. Австралия — Перу.
Фото Reuters

Сборная Австралии 13 июня встречалась в Катаре с Перу в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022. Представитель азиатской конфедерации сыграл с пятой командой квалификации КОНМЕБОЛ.

В основное и дополнительное время команды так и не смогли порадовать зрителей забитыми мячами — 0:0.

Австралийцы в самой концовке дополнительного времени, уже перед серией пенальти пошли на замену вратаря. Причем вышедший на замену Эндрю Редмэйн оригинально вел себя во время серии пенальти, постоянно танцуя и перемещаясь по линии ворот.

В итоге, Австралия вырвала победу в серии пенальти — 5:4.

Теперь Австралия примет участие в финальном турнире ЧМ в группе D вместе с Данией, Францией и Тунисом.

Таким образом, осталось определить последнего участника ЧМ-2022. Финальную путевку в последнем стыковом матче будут оспаривать Коста-Рика и Новая Зеландия. Их матч пройдет 14 июня.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

ЧМ. Отборочный турнир. Стыковые матчи. Стыковые матчи
13 июн, 21:00. Ahmed bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Австралия
0:0
Перу
Австралия
Редмэйн Райан Аткинсон Райт Бехич Бойл Муй Ирвайн Мабиль Гудвин Дюк Леки Макларен
Перу
Гальесе Трауко Самбрано Адвинкула Кальенс Куэва Флорес Каррильо Гонсалес Акино Тапия Пенья Валера Лападула
Предупреждения
Аткинсон 12’  -  Флорес 102’
Судьи
Винчич (Словения)

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Сборная Австралии по футболу
Сборная Перу по футболу
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