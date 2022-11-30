Стали известны составы сборных Австралии и Дании на матч третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре. Игра пройдет в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Сборная Австралии: Райан, Дегенек, Суттар, Роулес, Бехич, Ирвайн, Муй, Макгри, Леки, Гудвин, Дюк.

Сборная Дании: Шмейхель, Р. Кристенсен, Андерсен, А. Кристенсен, Мехле, Хейбьерг, Йенсен, Сков Ольсен, Эриксен, Линдстрем, Брейтуэйт.

После двух туров Австралия набрала три очка, у Дании — один балл. Если победу одержат австралийцы, команда гарантирует себе выход в плей-офф ЧМ-2022. В случае победы датчан они попадут в 1/8, если в параллельной игре Тунис не обыграет Францию с разницей больше, чем в игре Дании.

ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре