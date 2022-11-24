Асенсио восхитился игрой Гави в сборной Испании

Полузащитник сборной Испании Марко Асенсио отреагировал на игру Гави в матче против команды Коста-Рики в первом туре ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу испанцев. Гави отметился голом на 74-й минуте.

«Иногда удивляюсь, как у Гави получается так играть в 18 лет, но в команде все знают, на что он способен», — сказал Асенсио в интервью после матча.

Гави стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании, забив в возрасте 18 лет и 110 дней.