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Сегодня, 11:13

Ари заявил, что сборная Бразилии обыграла Швейцарию за счет молодых игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари прокомментировал победу сборной Бразилии над Швейцарией (1:0) во втором матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Команде не хватает Неймара. Швейцария играла на ничью, очень оборонительно. Нам немного мешала усталость и короткое время на восстановление. Но у Бразилии молодая команда, и игроки, которые вышли на второй тайм, сделали разницу», — приводит слова Ари Metaratings.ru.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Бразильцы стали вторым участником плей-офф, ранее групповую стадию нынешнего турнира преодолели французы.

Источник: https://metaratings.ru/news/ari-obyasnil-za-schyet-chego-sbornaya-brazilii-obygrala-shveytsariyu-na-chm-2022-1426370/
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Сборная Бразилии по футболу
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