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Сегодня, 15:07

Сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии, пропустив два гола за 5 минут

Руслан Минаев
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Лионель Месси и Мухаммед Канно.
Фото AFP

Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в первом матче группового турнира чемпионата мира-2022 — 1:2.

Счет в игре на 10-й минуте открыл Лионель Месси ударом с пенальти. Гол стал для семикратного обладателя «Золотого мяча» седьмым в карьере на чемпионатах мира.

Позже арбитр встречи Славко Винчич из-за офсайдов не засчитал еще три гола южноамериканцев. За весь первый тайм игроки команды Лионеля Скалони 7 раз попадали в офсайд.

В начале второго тайма саудовцы дважды поразили ворота Эмилиано Мартинеса: на 48-й минуте забил Аль-Шехри, на 53-й — Аль-Давсари.

В концовке матча вратарь Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Овайс нокаутировал коленом своего защитника Ясира Аль-Шахрани. После оказания медицинской помощи игрока унесли на носилках.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия набрала 3 очка. У Аргентины — 0.

В следующем матча команда француза Эрве Ренара сыграет с Польшей 26 ноября. Аргентина встретится с Мексикой также 26-го числа.

Чемпионат мира. Группа C
22 нояб, 13:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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