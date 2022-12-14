Аргентина и Франция сыграют в финале чемпионата мира-2022

18 декабря в Лусаиле (Катар) сборная Франции сыграет против Аргентины в финале чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча пройдет на «Национальном стадионе».

18.12.2022 | Аргентина — Франция

14 декабря французы победили Марокко (2:0) в матче 1/2 финала ЧМ-2022. В составе команды Дидье Дешама голы забили Тео Эрнандес и Рандаль Коло Муани.

13 декабря Аргентина разгромила Хорватию (3:0) в полуфинале мирового первенства. За победителей дублем отметился Хулиан Альварес, еще один забитый мяч на счету Лионеля Месси.

Сборная Франции дважды в своей истории выигрывала чемпионат мира по футболу (1998, 2018). У аргентинцев два золота на ЧМ (1978, 1986).