Стали известны составы Аргентины и Хорватии на полуфинал ЧМ-2022

Читать «СЭ» в

Сборные Хорватии и Аргентины определят первого полуфиналиста чемпионата мира-2022 в Катаре.

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала ЧМ.

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес, Э.Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Х.Альварес.

Хорватия: Ливакович; Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Ковачич, Пашалич, Перишич, Крамарич.

Во втором полуфинале встретятся команды Франции и Марокко. Встреча пройдет в среду, 14 декабря.