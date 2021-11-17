В ночь на 17 ноября сборная Аргентины примет Бразилию в отборочном матче к чемпионату мира-2022. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Лидер аргентинцев Лионель Месси выйдет на поле с первых минут.

Аргентина: Э.Мартинес, Молина, Отаменди, Ромеро, Акунья, Паредес, Де Пауль, Ло Чельсо, Ди Мария, Месси, Л.Мартинес.

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Милитао, Алекс Сандро, Фред, Фабиньо, Лукас Пакета, Рафинья, Винисиус, Кунья.