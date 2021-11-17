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Аргентина — Бразилия: Месси выйдет в стартовом составе

01:55
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В ночь на 17 ноября сборная Аргентины примет Бразилию в отборочном матче к чемпионату мира-2022. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Лидер аргентинцев Лионель Месси выйдет на поле с первых минут.

Аргентина: Э.Мартинес, Молина, Отаменди, Ромеро, Акунья, Паредес, Де Пауль, Ло Чельсо, Ди Мария, Месси, Л.Мартинес.

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Милитао, Алекс Сандро, Фред, Фабиньо, Лукас Пакета, Рафинья, Винисиус, Кунья.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
17 нояб, 02:30. San Juan del Bicentenario (Сан-Хуан)
Аргентина
17 ноября, 02:30
Бразилия
Аргентина
Мартинес Акунья Молина Отаменди Ромеро де Пауль Ди Мария Ло Сельсо Паредес Мартинес Месси
Бразилия
Алиссон Данилу Маркиньюс Эдер Милитау Алекс Сандру Фабинью Фред Лукас Пакета Кунья Винисиус Жуниор Рафинья
Судьи
Андрес Кунья

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Иван Шитик все материалы автора
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