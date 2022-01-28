Арбитры матча Чили — Аргентина забыли флажки в гостинице и сделали их из швабр

Перед отборочным матчем ЧМ-2022 Чили — Аргентина (1:2) «отличилась» бригада бразильских арбитров во главе с Андерсоном Даронко.

Его ассистенты Фабрисиу Виларинью да Силва и Родригу Фигерейду забыли флажки в гостинице. Пришлось на ходу делать новые — из ручек швабр и жилеток стюардов.