Арбитр ошибочно не удалил Иньиго Мартинеса. Испанцы зря жалуются на судью

Итальянский арбитр Марко Гвида, в четверг, 25 марта, судивший отборочный матч чемпионата мира-2022 Испания — Греция (1:1), правильно назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, но ошибочно не удалил их игрока.

Скриншот эфира «Матч! Футбол 2». Фото «Матч! Футбол 2»

Испанцы зря жалуются на рефери. В том эпизоде в своей штрафной площади неудачно сыграл Иньиго Мартинес. Да, он в подкате выбил мяч, но тут же шипами въехал Йоргосу Масурасу в левую ногу. Удар пришелся в область колена.

Скриншот эфира «Матч! Футбол 2». Фото «Матч! Футбол 2»

Скриншот эфира «Матч! Футбол 2». Фото «Матч! Футбол 2»

Скриншот эфира «Матч! Футбол 2». Фото «Матч! Футбол 2»

Судья не сразу указал на 11-метровую отметку. Видимо, у него были сомнения. Возможно, он не увидел всех деталей единоборства. Гвида наказал испанца пенальти и предупреждением, но такой фол заслуживал красной карточки. И она наверняка была бы показана, работай на игре в Гранаде видеоарбитры. Они исправили бы ошибку рефери.

(Александр Бобров)