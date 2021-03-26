Арбитр ошибочно не удалил Иньиго Мартинеса. Испанцы зря жалуются на судью
Итальянский арбитр Марко Гвида, в четверг, 25 марта, судивший отборочный матч чемпионата мира-2022 Испания — Греция (1:1), правильно назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, но ошибочно не удалил их игрока.
Испанцы зря жалуются на рефери. В том эпизоде в своей штрафной площади неудачно сыграл Иньиго Мартинес. Да, он в подкате выбил мяч, но тут же шипами въехал Йоргосу Масурасу в левую ногу. Удар пришелся в область колена.
Судья не сразу указал на 11-метровую отметку. Видимо, у него были сомнения. Возможно, он не увидел всех деталей единоборства. Гвида наказал испанца пенальти и предупреждением, но такой фол заслуживал красной карточки. И она наверняка была бы показана, работай на игре в Гранаде видеоарбитры. Они исправили бы ошибку рефери.
(Александр Бобров)
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