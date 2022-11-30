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Сегодня, 17:11

Арбитр Хусаинов высказался о приглашении девушки судьи на матч Коста-Рика — Германия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал то, что матч Коста-Рика — Германия на чемпионате мира будет судить француженка Стефани Фраппар.

«Она уже судила матчи высокого уровня — в частности, матч Суперкубка УЕФА. Но чемпионат мира — все же другой уровень. Эта женщина может отработать матч чемпионата мира, Божий дар у нее есть. Но нельзя такое взять за правило. Потому что даже мужчины, которые носят эмблему ФИФА, не будем показывать пальцем, не всегда отвечают высоким требованиям. В Москве есть такой турнир — «Негаснущие звезды». Туда как-то пригласили судить девушек, которые обслуживают высшую лигу женского футбола. Так некоторые потом сказали: «Больше мы не будем». Они услышали в свой адрес несколько крепких выражений, зарекомендовавших себя годами. Там же играют люди, которые знают футбол «от и до», авторитетов не признают. Этикет им еще труднее соблюдать, когда человек не так судит», — приводит слова Хусаинова «РБ Спорт».

Он также не считает, что из-за приглашения девушки могут возникнуть какие-то проблемы с судейством в матче Коста-Рика — Германия. По его словам, очень много предварительной работы до игры ведется со стороны ФИФА, инспектора, за ВАРом сидят авторитетные люди, которые в случае чего придут на помощь.

«Но вряд ли женщин со свистком на таком уровне мы увидим много», — добавил Хусаинов.

Фраппар станет первой женщиной, которая будет работать на матче мужского ЧМ в качестве главного арбитра. Игра между Германией и Коста-Рикой пройдет 1 декабря на стадионе «Аль-Байт». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-husainov-na-turnir-s-uchastiem-veteranov-moskvy-tozhe-priglasili-sudit-zhenshhin-potom-te-skazali-my-bol-she-ne-budem/
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Сборная Германии по футболу
Сергей Хусаинов
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