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Араухо получил травму в сборной Уругвая и возвращается в «Барселону»

12 октября, 16:40
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Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Аргентины (0:3), сообщает официальный сайт испанского клуба.

У защитника выявлено повреждение задней поверхности бедра.

В ближайшее время Араухо вернется в расположение «Барселоны», где пройдет дополнительное обследование.

В прошедшем сезоне 22-летний уругваец пропустил более 15 игр сине-гранатовых из-за повреждений. В сезоне-2021/22 он провел семь встреч за каталонцев в ла лиге и отметился одним забитым мячом.

Дополнительная информация:

https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/noticies/2287209/ronald-araujo-amb-una-lesio-als-isquiotibials-de-la-cuixa-dreta

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