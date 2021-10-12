Араухо получил травму в сборной Уругвая и возвращается в «Барселону»

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Аргентины (0:3), сообщает официальный сайт испанского клуба.

У защитника выявлено повреждение задней поверхности бедра.

В ближайшее время Араухо вернется в расположение «Барселоны», где пройдет дополнительное обследование.

В прошедшем сезоне 22-летний уругваец пропустил более 15 игр сине-гранатовых из-за повреждений. В сезоне-2021/22 он провел семь встреч за каталонцев в ла лиге и отметился одним забитым мячом.