Араухо: «Очень жалко, что я так и не смог сыграть на чемпионате мира»

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо очень расстроен, что у него не получилось сыграть за национальную команду на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Очевидно, «Барселона» не хотела, чтобы я рисковал здоровьем и выходил на поле. Сборная Уругвая, в свою очередь, настаивала на том, чтобы я играл. К сожалению, я так и не принял участие ни в одном матче на чемпионате мира», — приводит слова игрока Barca Universal.

Ранее «Барселона» заявляла, что планирует пожаловаться в ФИФА, если Араухо сыграет на ЧМ-2022 в Катаре.

23-летний защитник в конце сентября перенес операцию. Араухо был включен в заявку сборной Уругвая, однако не получал соответствующего разрешения от врачей каталонского клуба.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Уругвая покинула мировое первенство, заняв третье место в группе H. Команда набрала 4 очка и уступила Корее по разнице мячей.