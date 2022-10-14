Анри готов вернуться к работе главным тренером после чемпионата мира-2022

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри, входящий в тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, заявил, что хочет вернуться к работе главным тренером.

«Возвращение к работе главным тренером? Да, возможно, я хотел бы об этом подумать. Сейчас пройдет чемпионат мира, поэтому, знаешь, странно уезжать. Я просто хочу вернуться и помогать, особенно с молодежью. После «Монако» я отправился в «Монреаль». Люди скажут, что это не очень логично, но речь не об этом. Речь идет о том, что я становлюсь лучше, а также о том, что лучшие отношения, которые у меня были в этих командах, — это отношения с молодежью», — приводит слова Анри The Sun.

Ранее 45-летний специалист работал главным тренером в «Монако» и «Монреале» (МЛС).

Сборная Бельгии на ЧМ-2022 в Катаре сыграет в группе F с Канадой, Марокко и Хорватией.