Англия разгромила Андорру, Албания победила Венгрию

Англия в матче отборочного турнира ЧМ-2022 на своем поле разгромила Андорру со счетом 4:0. Дубль оформил Джесси Лингард, еще по голу забили Харри Кейн (с пенальти) и Букайо Сака.

В другом матче группы I Албания на своем поле победила Венгрию со счетом 1:0. Гол на 87-й минуте забил Армандо Броя.

Англия лидирует в группе I (15 очков). Албания идет второй (9 очков). Далее расположились Польша (7), Венгрия (7), Андорра (3) и Сан-Марино (0).

В следующем матче Англия сырает в гостях с Польшей, Венгрия примет Андорру, Албания на своем поле сыграет с Сан-Марино. Игры пройдут 8 сентября.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа I

Англия — Андорра — 4:0 (1:0)

Голы: Лингард, 18 (1:0). Кейн, 72 — с пенальти (2:0). Лингард, 78 (3:0). Сака, 85 (4:0).

Англия: Джонстон, Триппьер, Коади, Мингс, Александр-Арнолд, Джеймс (Грилиш, 63), Хендерсон, Лингард, Сака, Беллингем (Маунт, 62), Бэмфорд (Кейн, 62).

Андорра: Гомес, Х.Г.Рубио (Гарсиа, 74), Валес, Х.Рубио, Лловера, К.Гарсия, М.Виейра (Лима, 86), Ребес, Клементе (А.Мартинес, 74), Сан Николас (Сервос, 86), Санчес (Фернандес, 66).

Предупреждения: Валес, 38. Ребес, 45+3. Х.Г.Рубио, 64. К.Гарсия, 72. Мингс, 82. Грилиш, 84. Фернандес, 88. Х.Рубио, 90+3.

Судья: Папапетру (Греция).

5 сентября. Лондон. Стадион «Уэмбли».

Албания — Венгрия — 1:0 (0:0)

Гол: Бройя, 87.

Албания: Бериша, Джимсити, Исмайли, Кумбулла, Дока (Ходжалари, 79), Абраши (Чекичи, 69), Траши (Роши, 46), Гьясула, Байрами (Лячи, 63), Балай (Бройя, 78), Узуни.

Венгрия: Гулачи (Дибус, 46), Орбан, Ланг, Фиола, Ботка (Варга, 88), Солои, Надь, Кляйнхайслер (Николич, 90+4), Собослои, Гоздог, Р.Шоллои (Хан, 89).

Предупреждения: Гьясула, 78. Орбан, 80. Чекичи, 90+2. Бройя, 90+2.

Судья: Маккели (Нидерланды).

5 сентября. Эльбасан. Стадион «Эльбасан Арена».