Англия на своем поле победила Польшу, Крыховяк и Аугустыняк сыграли в матче
Англия на своем поле одержала победу над командой Польшу в отборочном матче ЧМ-2022 со счетом 2:1. Автором победного мяча стал защитник англичан Харри Магуайр.
В составе поляков в матче приняли участие полузащитники Гжегож Крыховяк («Локомотив») и Рафал Аугустыняк («Урал»). Для последнего этот матч стал дебютным за национальную команду.
Англия пока не теряла очков на старте отборочного турнира: 9 очков в трех матчах. У поляков пока 4 очка и четвертое место в группе I.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа I
Англия — Польша — 2:1 (1:0)
Голы: Кейн, 19 — с пенальти (1:0). Модер, 58 (1:1). Магуайр, 85 (2:1).
Англия: Поуп, Уокер, Стоунс, Магуайр, Чилвелл, Фоуден (Джеймс, 87), Райс, Маунт, Филлипс, Кейн (Калверт-Льюин, 89), Стерлинг (Лингард, 90).
Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Беднарек, Хелик (Юзвяк, 55), Крыховяк, Рыбус (Реца, 86), Зелиньски (Грощицки, 87), Модер, Свидерски (Милик, 46), Пентек (Аугустыняк, 76).
Предупреждение: Милик, 46.
Судья: Кайперс (Голландия).
31 марта. Лондон. Стадион «Уэмбли».
Сан-Марино — Албания — 0:2 (0:0)
Голы: Манай, 63 (0:1). Узуни, 85 (0:2).
Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, Палацци (Чеккароли, 81), М.Баттистини (д`Аддарио, 80), Росси (Бролли, 55), Фаббри, Голинуччи (Грандони, 64), Муларони, Томассини (Лунадеи, 56), Берарди, Нанни.
Албания: Стракоша, Айети, Хюсай, Джимсити, Весели, Леньяни (Митай, 87), Лячи (Роши, 46), Рамадани, Баре, Манай (Чикалеши, 87), Бройя (Узуни, 46).
Предупреждения: Муларони, 45. Симончини, 52.
Судья: Стеен (Норвегия).
31 марта. Серравалле. Стадион Олимпийский.
Андорра — Венгрия — 1:4 (0:1)
Голы: Фиола, 45+2 (0:1). Газдаг, 51 (0:2). Кляйнхайслер, 58 (0:3). Него, 90 (0:4). Пуйоль, 90+3 — с пенальти (1:4).
Андорра: Гомес, Валес, М.Сан Николас (Рубио, 62), Лловера, Сервос, Алаведра (Пуйоль, 77), Виейра (Ребес, 77), Э.Гарсия, Алаэс, А.Мартинес (К.Мартинес, 62), Фернандес (Санчес, 82).
Венгрия: Дибус, Ланг, Фиола, Хандья, Ат.Солои, Ловренчич (Него, 83), Кальмар (Газдаг, 29), Надь (Шигер, 61), Кляйнхайслер (К.Варга, 83), А.Солои, Николич (Р.Варга, 62).
Предупреждения: М.Сан Николас, 15. Надь, 34. Алаведра, 36. Валес, 73. Пуйоль, 83. Хандья, 88.
Судья: Тораринссон (Исландия).
31 марта. Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
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