Андрей Шевченко — о матче с Финляндией: «У нас есть план к успеху»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, чего ждет от матча второго тура отборочного этапа с Финляндией.
«Проведем сегодня тренировку и посмотрим в каком состоянии находятся ребята. На скамейке у нас достаточно игроков. Уже сегодня определимся с группой игроков, которые попадут в заявку.
Сборная Финляндии заслуживает внимания и уважения. Эта команда показывает очень хороший результат на протяжении нескольких лет. Они удачно прошли квалификацию и попали на Евро. Мы знаем их сильные стороны, у нас есть определенный план к успеху», — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.
Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта. Начало — в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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