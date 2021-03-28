Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, чего ждет от матча второго тура отборочного этапа с Финляндией.

«Проведем сегодня тренировку и посмотрим в каком состоянии находятся ребята. На скамейке у нас достаточно игроков. Уже сегодня определимся с группой игроков, которые попадут в заявку.



Сборная Финляндии заслуживает внимания и уважения. Эта команда показывает очень хороший результат на протяжении нескольких лет. Они удачно прошли квалификацию и попали на Евро. Мы знаем их сильные стороны, у нас есть определенный план к успеху», — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта. Начало — в 21.45 по московскому времени.